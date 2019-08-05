السفير الايراني يناقش مع الحلبوسي زيارة لاريجاني الى العراق

2019/08/05 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقي السفير الايراني لدي بغداد ايرج مسجدي برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وناقش معه زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني المرتقبة إل...

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