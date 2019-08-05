عن مصير اللاجئين السوريين في تركيا

2019/08/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ السوريون في تركيا، ليجدوا أنفسهم عرضة لعمليات مداهمة وترحيل واسعة، حيث تم ترحيل كل من لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة، ونقل

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