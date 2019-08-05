اقتصاد منطقة اليورو: الصناعات تتراجع ومعنويات المستثمرين تتهاوى

2019/08/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات نشرت اليوم الإثنين، تراجع مؤشر المشتريات في منطقة اليورو ما يعني تراجع قطاع الصناعة، في الوقت الذي تدهورت فيه أيضاً

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