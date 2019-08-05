2019/08/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أصدرت اللجنة العليا للتعيينات في محافظة ديالى، الاثنين، تعليمات مشددة حول ملف التعيينات المزمع اعلانها خلال الفترة المقبلة.وقال رئيس لجنة التعيينات العليا في ديالى عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “اللجان الفرعية مستمرة في عملها لحسم ملفات تدقيق الاسماء المتقدمة للتعيينات في دوائر الصحة والتربية وديوان المحافظة والتي بلغت اكثر من 90 الف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: 90 ألف شخص ينافسون على 1200 درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: 90 ألف شخص ينافسون على 1200 درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).