2019/08/05 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى… أصدرت اللجنة العليا للتعيينات في محافظة ديالى، الاثنين، تعليمات مشددة حول ملف التعيينات المزمع اعلانها خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس لجنة التعيينات العليا في ديالى عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “اللجان الفرعية مستمرة في عملها لحسم ملفات تدقيق الاسماء المتقدمة للتعيينات في دوائر الصحة والتربية وديوان المحافظة والتي بلغت اكثر من 90 الف […]
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وقال رئيس لجنة التعيينات العليا في ديالى عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “اللجان الفرعية مستمرة في عملها لحسم ملفات تدقيق الاسماء المتقدمة للتعيينات في دوائر الصحة والتربية وديوان المحافظة والتي بلغت اكثر من 90 الف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: 90 ألف شخص ينافسون على 1200 درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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