العثور على معدات لتكرير النفط تابعة لداعش جنوب الموصل

2019/08/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط الحشد الشعبي، الاثنين، معدات تابعة لداعش تستخدم لتكرير النفط في ناحية القيارة جنوب الموصل، ضمن عمليات ارادة النصر الثالثة.

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