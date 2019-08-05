2019/08/05 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع "نخيل عراقي" للنهوض بالثقافة العراقية من جديد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mMC3zW40bVc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع "نخيل عراقي" للنهوض بالثقافة العراقية من جديد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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