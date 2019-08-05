سفير تركيا لدى بغداد: ثلاث نتائج خرجت بها زيارة ممثل أردوغان للعراق

2019/08/05 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الاثنين، إن زيارة الممثل الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق بشأن مشكلة المياه ويسل أر أوغلو، جاءت بـ3 نتائج مهمة.

وذكر يلدز، في تغريدة له بتويتر تابعته “كلكامش برس”، أن “الزيارة المثمرة للممثل الخاص لرئيس جمهوريتنا ويسل أر أوغلو بشأن مشكلة العراق حول المياه، إلى بغداد في 31 تموز تكللت بثلاث نتائج مهمة”.

وبين، أن “النتيجة الأولى تتمثل في اثبات تركيا والعراق بأن موضوع المياه لا يمثل موضع خلاف، بل يمثل موضع تعاون، في حين مثلت النتيجة الثانية استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال تبادل الخبرات والدعم البنيوي والملموس على المدى البعيد، من أجل أن يجتاز العراق مشاكله بشأن المياه، ومثلت النتيجة الثالثة، عزم البلدين العمل معاً في إطار جدول زمني، وفقاً للتفاهم المذكور أعلاه”.

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