2019/08/05 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جيتو، الاثنين، البرلمان العراقي باعتبار ما حصل يوم 3 آب 2014 في سنجار إبادة جماعية، عبر إصدار قرار يقضي بذلك.

وقال جيتو، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إنه “على البرلمان العراقي اصدار قرار باعتبار جريمة سنجار ابادة جماعية”، مبيناً أنه “ما يزال إلى الآن اكثر من ٦٥٠٠ ألف نازح ايزيدي في المخيمات والمنافي في بلدان العالم المختلفة ناهيك عن اكتشاف ٨٠ مقبرة جماعية واكثر من ٣٠٠٠ مختطف ومختطفة أسيرات بيد تنظيم داعش”.

واشار الى أن “سنجار ما تزال غير آمنة وتفتقر الى الخدمات والإعمار وهناك ميليشيات غير نظامية تزعزع أمن اهالي القضاء والنواحي التابعة له”، مثمناً “خطوة حكومة اقليم كردستان التي ساهمت بتحرير أكثر من ٣٥٠٠ مختطفة طوال السنين الماضية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى يطالب البرلمان إصدار قرار باعتبار جريمة سنجار “إبادة جماعية”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى يطالب البرلمان إصدار قرار باعتبار جريمة سنجار “إبادة جماعية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).