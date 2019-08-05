بدء المرحلة الثالثة من عمليات “تطهير” ديالى وجنوب الموصل

2019/08/05 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش العراقي، صباح اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من عملية “إرادة النصر” لتطهير مناطق محافظات ديالى وجنوب الموصل من بقايا تنظيم “داعش”

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