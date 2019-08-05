الحشد يعلن إيجاز اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر

2019/08/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الحشد الشعبي، الاثنين، عن إيجاز اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في محافظة ديالى والمناطق المحطية بها.

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