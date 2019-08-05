“إل جي” تطلق شاشة 5K لأجهزة آبل

2019/08/05 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة “إل جي” شاشتها “UltraFine 27MD5KL” الجديدة المخصصة لحواسيب أبل الجديدة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة بدقة “5 كيه” تبلغ 5120×2880 بكسل، كما تمتاز الشاشة بدرجة سطوع 500 cd/m²، مع تغطية نطاق الألوان P3 بنسبة 99%.وتدعم الشاشة منافذ Thunderbolt 3 وUSB Type C، كما تشتمل على سماعة وكاميرا ويب، وتتوفر نظير 1300 دولار أميركي.

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