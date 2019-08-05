موسع.. رئيس مجلس النواب يكرم الطلبة الأوائل والمتفوقين من جميع المحافظات

2019/08/05 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، في مبنى مجلس النواب حفل استقبال وتكريم للطلبة المتفوقين والأوائل للعام الدراسي 2018-2019 وعوائلهم من جميع المحافظات، بحضور النائب الأول حسن الكعبي وعددٍ من نواب لجنة التربية ووزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل وعدد من مسؤولي الوزارة.

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