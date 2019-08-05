ايجاز عمليات الحشد الشعبي لليوم الاول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر

2019/08/05 | 18:39

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ايجاز عمليات المرحلة الثالثة ..القوات المشاركة:

اولا : الحشد الشعبي

قيادة عمليات ديالى

شمال المقدادية: الوية ٢٤ و ٤

شمال جلولاء خانقين: الوية ٢٨ ، ٢٠ ، ١١٠ ، ٢٣

بالاضافة الى مشاركة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى، فضلا عن إسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

عمليات نينوى: واجب تطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم، حيث شاركت قطعات الحشد ، الالوية ٤٠، ٣٠، ٣٣ ، ١٥، ٢٥، ٤٤ ، ٥٣ والافواج ١ و ٢ و ٣ و ٦ واقسام القيادة المعنية ، بمشاركة الفرقة ٢٠ الجيش العراقي وقوات من شرطة نينوى.

معاونيات الحشد الشعبي المشاركة: الدعم اللوجستي والاستخبارات

المديريات المشاركة: المديرية العامة للعمليات، الهندسة العسكرية ، مقاتلة الدروع، الاتصالات ، الإعلام ، الطبابة، مكافحة المتفجرات ، التوجيه العقائدي.

نتائج العملية:

تطهير وتأمين وتفتيش 109 قرى وعدد من البساتين والمزارع والمواقع والمنشآت الحيوية والطرق.

-تدمير 11 مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تحوي على مواد لوجستية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن نفق كان يتحصن فيه عناصر التنظيم.

– العثور على معدات لتكرير النفط كان يستخدمها عناصر "داعش".

– رفع 6 عبوات ناسفة خلال عمليات التطهير.

انتهى .



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