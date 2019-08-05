2019/08/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضبطت السلطات الامنية في معبر حاج عمران الحدودي التابعة لمحافظة اربيل باقليم كوردستان، كمية من مواد مخدرة مخبأة داخل علب للحلويات المستوردة من ايران، فيما تم القاء القبض على الشخص الذي كانت بحوزته هذه المواد.

وجاء في بيان مركز مكافحة المواد المخدرة التابع لمديرية اسايش (امن) قضاء سوران، ورد لشفق نيوز، ان مديرية اسايش مجمع معبر حاج عمران الدولي تمكنت من القاء القبض على شخص حاول نقل كمية من المواد المخدرة موضوعة داخل علب خاصة بالحلويات المستوردة من ايران الى اقليم كوردستان.

ولم يوضح البيان كمية المادة المخدرة ولم يكشف عن هوية الشخص الذي جلبها فيما اذا كان ايرانيا او من اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معبر حاج عمران يصادر مخدرات قادمة من ايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معبر حاج عمران يصادر مخدرات قادمة من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).