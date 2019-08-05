محافظ المثنى يعلن اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع ظاهرة “المتاجرة بالمرضى”

2019/08/05 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى

أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، الاثنين، اتخاذ عدد

من الإجراءات لمنع ظاهرة “المتاجرة بالمرضى”.

وقال جودة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “أصدر تعليمات لجميع الدوائر الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات للحد

من ظاهرة المتاجرة بالمرضى”، مشيرا إلى أن “بعض الأطباء غير النزيهين

يستخدمون أشخاصاً مقابل أموال لجلب المرضى لعياداتهم لاسيما البسطاء منهم”.

ودعا المحافظة “نقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات

التي تخصها لمنع تلك التصرفات التي تسيء لشريحة الأطباء وتؤدي إلى هجرة ذوي

الاختصاص بسبب عزوف المرضى”.

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