إيران: سنقلص التزاماتنا في الاتفاق النووي خلال شهر ما لم يتحرك الأوروبيون

2019/08/05 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الإثنين،

للموقعين الأوروبيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إنها ”ستقلص التزامها

خلال شهر إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم“.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بهرويز

كمال فندي؛ المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: إن ”إيران قلصت

التزاماتها بالفعل بالاتفاق النووي من خلال الاحتفاظ بأكثر من 130 طنًا من الماء

الثقيل، وأكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب“.

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