2019/08/05 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تصدر بيانا بشأن مقتل اثنين من منتسبيها بهجوم مسلح امس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/05 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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