2019/08/05 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نفى عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكيي، الاثنين، أي خصومة مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن قضية المستحقات المالية وتصدير النفط.وقال بابكيي في تصريح صحفي ، إن “الحديث عن انزعاج عادل عبد المهدي من إقليم كردستان بشأن الإتفاق النفطي غير صحيح ، بل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني : عبد المهدي متفهم لوضع اربيل وليس هناك “خصومه” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني : عبد المهدي متفهم لوضع اربيل وليس هناك “خصومه”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني : عبد المهدي متفهم لوضع اربيل وليس هناك “خصومه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).