معبر حاج عمران في اربيل يصادر مخدرات قادمة من ايران

2019/08/05 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان:يس عراق ضبطت السلطات الامنية في معبر حاج عمران الحدودي التابعة لمحافظة اربيل باقليم كردستان، كمية من مواد مخدرة مخبأة داخل علب للحلويات المستوردة من ايران، فيما تم القاء القبض على الشخص الذي كانت بحوزته هذه المواد.وجاء في بيان مركز مكافحة المواد المخدرة التابع لمديرية اسايش (امن) قضاء سوران، ان مديرية اسايش مجمع معبر […]

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