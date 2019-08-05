عمر الديب - ضد العنصرية، ودفاعاً عن كل العاملين في لبنان

2019/08/05 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الديب لا توجد مظلومية في تاريخ الشعوب الحديث تعادل في حجمها وعمقها واستهدافاتها السياسية مظلومية الشعب الفلسطيني.لقد شهدت العقود الماضية جريمةً تاريخية تمثّلت بسرقة الأرض وتهجير وقتل وحصار الشعب، وسط خطة محكمة للحركة الصهيونية، ومع دعم بريطاني ثم أميركي لا محدود طوال هذه الفترة كقاعدة متقدمة ذات دور ووظيفة لصالح القوى الامبريالية ومشروعها في المنطقة.وانعكست تلك الجريمة التاريخية على الدول المحيطة ......

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