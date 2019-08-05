خبير اقتصادي يضع حلاً لمشكلة لأصحاب الأكشاك المزالة من الأرصفة التجارية

2019/08/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الخبير الاقتصادي باقر المشاط ،الجهات الحكومية المختصة لوضع حلول بديلة لإنهاء ظاهرة الأكشاك في المناطق التجارية”.وقال المشاط في تصريح خاص لوكالة وطن للانباء إن” إزالة الأكشاك من أرصفة المناطق التجارية في العاصمة بغداد والمحافظات ظاهرةٌ إجتماعية صحية لكنها اقتصادية سلبية في نفس الوقت”.وأشار المشاط إلى”ضرورةِ وضع حلول بديلة أخرى عندما يتم إزالة […]

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