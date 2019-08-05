المنافذ الحدودية تعلن احباط محاولة تهريب عجلات في ميناء أم قصر الشمالي

2019/08/05 | 19:34

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب ( 28 )عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرال...





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