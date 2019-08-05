طاقة ديالى: ‎%‎20 من المحطات الأهلية “تُهرّب” حصص وقودها للمحافظات الشمالية

2019/08/05 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى، عامر الكيلاني، الاثنين، عن تهريب غالبية المحطات الأهلية في المحافظة لحصص وقودها خارج المحافظة، فيما دعا المفتشية ووزارة النفط للتدخل.

وقال الكيلاني، في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “‎%‎20 من المحطات الأهلية داخل مناطق ديالى أبوابها مغلقة وتقوم بتهريب حصصها مباشرة خارج المحافظة وباتجاهات معينة، ابرزها صوب المحافظات الشمالية”.

وأضاف، أن “هذا الملف مشخص منذ فترة ولكن لم يتم حله”، داعيا المفتشية ووزارة النفط “للتدخل ومحاسبة المقصرين وتبديل اللجان المشرفة واتخاذ بقية الاجراءات اللازمة، لضمان عدم تهريب الوقود والذي يؤدي لخلق ازمات بين فترة وأخرى”.

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