وزير التخطيط يوافق على رفع درجة ناحية الكفل الى مستوى قضاء بإسم النخيلة

2019/08/05 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، موافقتها على رفع درجة ناحية الكفل الى مستوى قضاء بإسم قضاء النخيلة ضمن اقضية محافظة بابل.

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