2019/08/05 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تمكنه من ضبط أحد منتسبي مديرية استخبارات الداخلية في محافظة المثنى متلبساً بالتواطؤ مع أحد الأشخاص المدنيين باستلام رشاوى مقابل التلاعب بمعلومات استخبارايتة وتغيير افادات موقوفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تضبط منتسباً في استخبارات المثنى متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تضبط منتسباً في استخبارات المثنى متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).