2019/08/05 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة تهريب ( 28 )عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي.وقالت في بيان انه وبناء على معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات ام قصر الشمالي وتنفيذا لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مركز كمرك ام قصر ومركز شرطة الكمارك وشعبة استخبارت وضابط قسم البحث والتحري […]

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