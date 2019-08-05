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بالجداول والأرقام ..



منجزات السنة التشريعية الأولى لمجلس النواب

العراقسياسة

بالجداول والأرقام ..



منجزات السنة التشريعية الأولى لمجلس النواب

الاثنين 5 أغسطس 2019 - 19:30

بالجداول والأرقام ..



منجزات السنة التشريعية الأولى لمجلس النواب

ينشر موقع الغدير بالجداول والأرقام منجزات السنة التشريعية الأولى لمجلس النواب كما نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس.

اليكم الجداول:

ص.هـ.ح.

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