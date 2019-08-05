2019/08/05 | 19:42

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رسول لآفاق : القوات المشتركة دمرت عدداً من المضافات لإرهابيي داعش في محاور القتال بديالى ونينوى

رسول لآفاق : القوات المشتركة دمرت عدداً من المضافات لإرهابيي داعش

في محاور القتال بديالى ونينوى

رسول لآفاق : دور مؤثر وفعال للجهد الإستخباري وطيران الجيش

في ملاحقة الخلايا النائمة وبؤر الإرهاب

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