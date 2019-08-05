2019/08/05 | 19:42

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البلداوي: الحكومة ملزمة باستدعاء السفير الأميركي وتسليمه مذكرة احتجاج

الاثنين

05

أب

2019 :

07:20 pm

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دعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي رئيس الوزراء ووزارة

الخارجية باستدعاء السفير الاميركي ماثيو تولر وتسليمه مذكرة احتجاج

على خلفية تدخله في الشأن العراقي. البلداوي اعتبر تصريحات تولر الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية

في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن الأمني والسياسي للبلاد، لافتا إلى

إن تلك التصريحات تعد انتهاكا للسيادة واستفزازية ويجب الرد عليها

بشكل دبلوماسي للحفاظ على سيادة البلاد.

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