2019/08/05 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب ( 28 )عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان

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