الشعارات والتطبيق

2019/08/05 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

لاتخفى على أحد الشعارات التي مافتئ ساسة العراق -على مر عصوره- يرددونها في كل محفل ومقام وخطبة ومقال، وقطعا هذه الشعارات في ظاهرها رائعة

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