التخطيط توافق على تحويل ناحية الكفل في محافظة بابل الى قضاء

2019/08/05 | 19:46

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت وزارة التخطيط ،الاثنين، عن موافقتها على رفع درجة ناحية الكفل الى مستوى قضاء بإسم (قضاء النخيلة) ض...

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