مجلس الديوانية: آلية انتخاب المحافظ الجديد غير قانوينة

2019/08/05 | 19:46

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بغداد:سومر نيوز

وصف عضو مجلس الديوانية غانم الجبوري ،الاثنين، الاجراءات التي اعتمدتها رئاسة المجلس في انتخاب المحافظ ال...

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