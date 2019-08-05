مسؤول عسكري إيراني: وصلنا إلى حدود إسرائيل

2019/08/05 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن بلاده وسعت نفوذها الإقليمي حتى حدود إسرائيل، مؤكدا أن أي دولة في الشرق الأوسط أو خارجه لا تستطيع مواجهة إيران عسكريا.وشدد نائب رئيس الأركان العامة لشؤون العمليات في الجيش الإيراني، العميد مهديرباني، على أن إيران أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولن تستطيع

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