التجاذبات تسود قيادات اوروبا بشأن المبادرة الأميركية لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز

2019/08/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تحتجز سفينة ثالثة في الخليج وواشنطن واثقة من تشكيل «تحالف دولي» متابعة ـ الصباح الجديد : قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية امس الاثنين إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة بكاملها لا تفكران حاليا في مشاركة برلين في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي «لا تفكر المستشارة في المشاركة ...

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