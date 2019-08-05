استراليا تستبعد نشر صواريخ أميركية على أراضيها

2019/08/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : استبعدت استراليا امس الإثنين نشر صواريخ أميركية أرضية وذلك في أعقاب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين.وبعد الإعلان عن عزم الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا ، في خطوة تعتبر على نطاق واسع مسعى لاحتواء نفوذ الصين ، استبعدت استراليا فكرة نشر تلك الصواريخ على اراضيها.وقال ...

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