حكومة ناريندرا مودي تلغي الحكم الذاتي الدستوري لكشمير وتعيدها 72 سنة الى الوراء

2019/08/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء تنامي حدة التوتر بين الهند وباكستان متابعة ـ الصباح الجديد : أعلنت الحكومة الهندية امس الاثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها.ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في ...

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