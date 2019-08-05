2019/08/05 | 19:57

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المحمداوي يطالب وزارة الصحة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة لمستشفيات البصرة فورا (وثيقة)

بغداد/..



طالب النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، وزارة الصحة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة في مستشفيات البصرة بسبب النقص الحاصل في هذه الأدوية مما قد يسبب خطر على حياة المواطنين في المحافظة.

وقال المحمداوي في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "خاطبنا وزير الصحة بضرورة توفير بعض الأدوية والمتعلقة بإنقاذ حياة الناس والتي تستخدم في معالجة الحالات الطارئة لبعض الأمراض والإصابات".

واضاف "تأتي مخاطبتنا هذه بعد مخاطبة سابقة في شهر تموز الماضي بضرورة توفير النقص الحاد الحاصل في أدوية مركز الدم الوراثي".

وطالب المحمداوي "ايلاء الموضوع السرعة القصوى وإجراء اللازم من قبل وزارة الصحة وتوفير هذه الأدوية فورا".

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