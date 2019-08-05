الحشد يعلن عن تطهير 6 قرى شمال جلولاء

2019/08/05 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تطهير 6 قرى شمال جلولاء، والعثور على أربع مضافات لداعش، ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.

وقال اعلام الحشد في بيان صحفي، انه "ضمن عملية إرادة النصر الثالثة طهرت قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي قرى ( المعدان ، تل عباس ، تل منجل ، الكبية الكبرى ، سيد ابراهيم، قرية السادة ، والكبية الصغرى)".

وأضاف البيان، ان "قوات اللواء عثرت على اربع مضافات لداعش شمال جلولاء".

وشرعت قوات الحشد الشعبي والجيش يوم الإثنين، 5 آب 2019 بعمليات إرادة النصر الثالثة لملاحقة فلول داعش في مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى.



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