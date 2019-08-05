محيي الدين محروس - ثقافة الحوار الحضاري

2019/08/05 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس بداية من الضروي التمييز بين الحوار والتفاوض.التفاوض يتم بين طرفين أو أطراف بينها خلاف على الأهداف.بينما الحوار يتم بين طرفين أو أطراف لديها اختلاف في وجهة النظر.كما أن من الضروري التمييز بين الخلاف والاختلاف.فالخلاف يكون على الهدف بين المتفاوض.مثال: تفاوض قوى وطنية مع قوى محتلة، وتفاوض قوى وطنية مع نظام مُستبد.بينما الاختلاف في الحوار يكون على وجهات نظر في مواضيع مُحددة......

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