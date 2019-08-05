السامرائي يدعو لتحسين الوضع الخدمي في صلاح الدين ويتعهد بمراقبة تنفيذ المشاريع بـ “صرامة“

2019/08/05 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

طالب رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الإثنين، الحكومة المركزية، ببذل مزيد من الجهود لتحسين الواقع الخدمي، في محافظة صلاح الدين، فيما تعهد بمراقبة تنفيذ المشاريع بـ "صرامة".

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "النائب مثنى السامرائي، اجرى اليوم زيارة ميدانية لقضاء الشرقاط، أطلع خلالها على الأوضاع الخدمية والأمنية فيه، والتقى عددا من المواطنين من أبناءها، حيث استمع لمعاناتهم وشكاواهم من انتشار البطالة بين شباب المدينة وافتقارها للكثير من مقومات الحياة".

وأكد السامرائي خلال زيارته للشرقاط، أن "مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن الذي مازال يعاني من الهشاشة، بل تمتد مسؤوليتها إلى توفير الخدمات الصحية والتربوية والبلدية بما يؤمِّن الحد المعقول من سبل العيش الكريم للمواطنين".

وبحسب البيان، أعرب السامرائي عن "امتعاضه من تدني مستوى الخدمات"، مطالباً الحكومة المحلية والمركزية بـ"بذل مزيد من الجهود لتحسين الوضع الخدمي في عموم مناطق محافظة صلاح الدين".

وتعهد رئيس حزب المسار المدني، بـ"بذل كل الجهود الممكنة من خلال اللجنة المالية النيابية لزيادة التخصيصات المالية اللازمة للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة، ومراقبة تنفيذ المشاريع بصرامة بما يحقق كفاءة الأداء ونزاهة الإجراء".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن بلاده وسعت نفوذها الإقليمي حتى حدود إسرائيل، مؤكدا أن أي دولة في الشرق الأوسط أو خارجه لا تستطيع مواجهة إيران عسكريا.

وشدد نائب رئيس الأركان العامة لشؤون العمليات في الجيش الإيراني، ال

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت عضو مجلس النواب ريحان حنا أيوب، اليوم الاثنين، أن المناطق المحررة "تعاني من تسلط بعض المتنفذين"، فيما دعت الجميع إلى الالتزام بأوامر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المتعلقة بأمن تلك المناطق.

وقالت أيوب في ب

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الإثنين، 05 آب، 2019، وزير الداخلية الى غلق محال بيع الاسلحة غير المرخصة، وايقاف اصدار اجازات حمل السلاح للمواطنين، من اجل حصر السلاح بيد الدولة.

وقال عليوي في حديث خص به

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السامرائي يدعو لتحسين الوضع الخدمي في صلاح الدين ويتعهد بمراقبة تنفيذ المشاريع بـ “صرامة“) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السامرائي يدعو لتحسين الوضع الخدمي في صلاح الدين ويتعهد بمراقبة تنفيذ المشاريع بـ “صرامة“) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).