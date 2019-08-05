التخطيط : تحويل ناحية الكفل في محافظة بابل الى “قضاء النخيلة”

2019/08/05 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل … اعلنت وزارة التخطيط ،الاثنين، عن موافقتها على رفع درجة ناحية الكفل الى مستوى قضاء بإسم (قضاء النخيلة) ضمن اقضية محافظة بابل.وذكر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت / بدر نيوز/، نسخة منه، إن”وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، وافق على طلب الحكومة المحلية لمحافظة بابل على رفع درجة […]

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