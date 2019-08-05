التخطيط توافق على رفع درجة ناحية الكفل في محافظة بابل الى مستوى قضاء

2019/08/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، موافقتها على رفع درجة ناحية الكفل الى مستوى قضاء بإسم /قضاء النخيلة/ ضمن اقضية المحافظة.وذكر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، ان” وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، وافق على طلب الحكومة المحلية لمحافظة بابل على رفع درجة الناحية الى قضاء”، مشيرا الى ان” الموافقة جاءت بعد دراسة الموضوع بنحو […]

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