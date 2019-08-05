ميناء خاص للسفن الايرانية في قطر

2019/08/05 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..قال العميد قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني، اليوم الاثنين، إن الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء خاص للسفن، وكذلك تقديم خدمات لرجال أعمال إيران بشكل جيد.وفق ما أفادت وكالة فارس.وأضاف رضائي أنه تم الاتفاق مع القطريين على تعزيز قدرات البلدين ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل قطر، وتحسين […]

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