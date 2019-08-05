الكويت تحصد ثمرة الاعداد الجيد على حساب السعودية

2019/08/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل /الصباح

وجه رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بتحمل نفقات المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة لكرة القدم للرجال التي انطلقت مبارياتها في مدينة اربيل .



وشهدت منافسات الجولة الأولى حصد منتخب الكويت ثلاث نقاط ثمينة في مباراته امام نظيره السعودي، سبقه المنتخب البحريني في التفوق على الاردن بهدف من دون مقابل..



الازرق الكويتي قدم نفسه بشكل مقبول، وكان واضحاً ان لديه رغبة في الفوز رغم ان المنافس السعودي يتكئ على تاريخ مميز في مشاركاته القارية كلها..



سجل المنتخب السعودي اولا عن طريق ربيع سفياني في الدقيقة (13) ولكن الارزق الكويتي عادل الكفة بعد (12) دقيقة مستفيدا من ضربة جزاء نفذها بنجاح حسين الموسوي.في حين شهدت الدقيقة 67 احراز هدف الفوز للكويت عن طريق فيصل العازمي.

وفي المباراة الاخرى نجح الاحمر البحريني في تجاوز نشامى الاردن بهدف واحد سجله اسماعيل عبداللطيف في الدقيقة (67).ليحقق به الفوز الغالي , الذي سيمنحه فرصة كبيرة في التنافس على صدارة المجموعة الثانية رغم صعوبة المهمتين القادمتين امام الكبيرين السعودية والكويت.

يوزاك سعيد بالفوز

مدرب الكويت روميو يوزاك بدت عليه علامات السعادة الكبيرة وهو يصف للاعلاميين في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة , اللحظات المهمة في مباراة فريقه امام المنتخب السعودي , وقال فوزنا هو حصاد الاعداد الجيد لفريقي الذي استمر لسنة كاملة خضنا فيها مباريات عديدة , وقال سنحرص على حصد النقاط الكاملة في مباراتينا المقبلتين امام البحرين والاردن لاننا نريد ان نذهب الى اعلى مدى في هذه البطولة.

إحباط نايف العنبر

وسيطر نوع من الاحباط على مدرب المنتخب السعودي نايف العنبر وهو يحاول ان يقدم الاعذار لفريقه الذي لم يحقق المطلوب مؤكدا ان غياب عدد من اللاعبين المؤثرين اسهم في تاخر فريقه على صعيد المردود، ولكنه لم يبخس حق العناصر التي لعبت في المباراة وقال عنها انها مجموعة افضل اللاعبين في الدوري السعودي.



واختتم تصريحه بالقول: يمكن لنا الفوز في المباراتين القادمتين وتصدر المجموعة لو تعثر المنافس الكويتي.

إشادة باداء البحرين

اشاد الخبير الاسيوي شامل كامل باداء البحرين وقال: إن تغلبه على منافسه الاردني بهدف واحد , منحه جرعة تفاؤل كبيرة في المضي قدما نحو مركز متقدم في المجموعة الثانية .واضاف: صحيح ان المنتخب الاردني كان الافضل نسبيا في الشوط الاول ولكنه لم يستثمر ذلك في تسجيل هدف يرجح كفته على منافسه .

حسين سعيد : هدفنا رفع الحظر الكلي

من جانبه قال رئيس اللجنة المشرفة على منافسات المجموعة الثانية ، حسين سعيد: إن «استضافة العراق لمنافسات اقليمية تتمثل ببطولة كأس غرب اسيا بنسختها التاسعة، يعد امراً مهماً في ظل الابتعاد الذي واجهته الملاعب العراقية منذ اعوام».



مؤكدا ان «تنظيم البطولة هو اختبار حقيقي لمدى قدرتنا التنظيمية على استضافة المباريات بهدف الوصول الى الاهم وهو رفع الحظر الكلي عن كافة الملاعب العراقية».

واضاف سعيد: «من الجانب الفني تعد المنافسات مهمة اذ تسبق تصفيات كأس العالم بمرحلتها الاولى عن القارة الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بايام إذ تبدا التصفيات مطلع ايلول المقبل».



مشيرا الى ان هذا الامر سيعطي مدربي المنتخبات الاربعة في مجموعة اربيل وحتى كربلاء صورة اوضح ورؤية افضل واطلاع على ما وصل اليه كل منتخب.

منافسات حقيقية

الزميل كاظم الطائي رئيس القسم الرياضي في جريدة «الصباح» قال ان مباريات المجموعة الثانية اعطت انطباعا جيدا عن مستقبل منافسات هذه المجموعة التي تضم افضل المنتخبات الوطنية في غرب القارة الاسيوية واضاف: لا يمكن القول ان فوز البحرين والكويت حسم المنافسة لهما على الصدارة, مؤكداً ان للسعودية والاردن فرصة ايضا لو تغلبا على اثار اخفاقهما في مباراتيهما الاوليين.

وشاطر رأي الزميل الطائي الصحفي الكويتي فيصل الخميلي من وكالة الانباء الكويتية الذي قال: لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن الفائز الاول في المجموعة الثانية ولم يخف تفاؤله باستمرار منتخب بلاده في تقديم عروض قوية معللا ذلك بان منتخب الكويت يمتلك الروح والرغبة في العودة الى واجهة كرة اسيا.

اللجنة الاعلامية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

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