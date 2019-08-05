العنبر: تأثرنا بغياب اللاعبين الأساسيين

2019/08/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل / كاظم الطائي

اعلن مدربو المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لمنافسات غرب اسيا بكرة القدم جاهزية فرقهم لحصد النقاط المقبلة والاستفادة من تجربة المباراة الاولى التي تركت انطباعات واضحة عن الاوراق الفنية للاعبيهم ووضع الحلول المفيدة لما تبقى من منهاج سيسدل الستار عليه في العاشر من الشهر الحالي .

مدرب الكويت يوزاك اثنى على لاعبيه الذين خضعوا لمعسكرات تضمنت لقاءات ودية وتدريبات مكثفة واصفا الفوز على الاخضر السعودي بأنه حصيلة جهد عام اثمر عن انسجام خطوط اللعب وتفاهم افراد التشكيلة مع بعضها مستفيدا من رفع قرار الحظر عن نشاطات الازرق بعد 3 سنوات من الحرمان.

وعن المباراتين المقبلتين اوضح أن المنافس الاردني لا يستهان به وقادر على العودة للمقدمة ويتمتع المنتخب البحريني بمعنويات عالية اثر تخطيه الحاجز الاول بنجاح ونسعى لتقديم اداء افضل يعزز الخطوة السابقة وكلفت مساعدي ثامر عناد بتحديد نقاط القوة والضعف في لقاء افتتاح مباريات المجموعة وساضع ترتيبات تناسب لاعبينا .

المدرب السعودي نايف العنبر اشار لـ (الصباح) الى ان التشكيلة التي يشارك بها في البطولة الحالية تأثرت بغياب العديد من اللاعبين لارتباطاتهم بالتزامات انديتهم في المسابقة الاسيوية ودخولهم معسكرات خارجية في حين غابت الجاهزية عن اخرين جراء انتهاء المباريات المحلية قبل اشهر لكنه واثق من لمسات من اختاره للمهمة الحالية في بلوغ مديات اعلى من النجاح وتقديم العطاء المطلوب في المباريات المقبلة .

ونفى ما اشيع من اخبار عن عدم رغبة الاخضر باللعب في كربلاء وقال انه يرنو لنيل المركز الاول في مجموعته لمقابلة صاحب الصدارة في ملعبه وتحقيق طموحات لاعبينا وملاكهم الفني والاداري .

البحث عن عقود

مدرب الاردن البلجيكي فيتال بوركلمانز عزا ما حصل في لقاء الافتتاح امام البحرين الى اللعب الفردي لبعض اللاعبين الباحثين عن عقود من خلال عرض مهاراتهم والابتعاد عن اللعب الجماعي وامتدح الحارس البحريني الذي انقذ مرماه من فرص مؤكدة للتسجيل معلنا تعديلات في تشكيلته وتجريب اخرين .

مدرب البحرين يعد ببناء جيل كروي جديد

وكشف لنا مدرب البحرين سوزا عن برنامجه المقبل لاستقطاب مواهب من منتخب دون 23 عاما لضمهم لتشكيلته وبناء جيل جديد قادر على بلوغ المراتب المتقدمة قاريا وابلغنا مساعده عند اشارتنا الى غياب النجوم مثل سيد عدنان واخرين ان هذا اللاعب حاليا في الديار المقدسة لاداء فريضة الحج واسمه في تشكيلة المنتخب لخوض التصفيات المزدوجة.

أول حالة طرد

سجلت اوراق البطولة تلقي لاعب الكويت رضا هاني اول حالة طرد في هذه المجموعة والبطولة عموما في مباراتهم امام الاخضر التي شهدت اشهار العديد من البطاقات الملونة والشد العصبي.

أول ركلة جزاء

وفي لقاء الازرق والاخضر الذي كان من المباريات الاكثر ترقبا وحظي بحضور جماهيري جيد واداء ممتع احتسب الحكم ركلتي جزاء مناصفة للفريقين تمكن اللاعب الكويتي حسين الموسوي من تسجيل هدف التعديل واخفق السعودي وارتطمت كرته بالعمود.

أول أهداف المجموعة

البحريني اسماعيل عبد اللطيف وضع اسمه في قائمة اول الهدافين في المجموعة الثانية عبر هدفه في الدقيقة 68 في شباك النشامى وكانت للسعودي محمد المحمد بصمة ايضا بطرقه المرمى الكويتي بهدف وافضل البدلاء فاضل عجب العزمي من الكويت مسجل هدف الفوز في اللقاء الثاني

الرياضية العراقية إنجاز جديد

جهود واضحة يبذلها العاملون في الرياضية العراقية طوال ايام البطولة ويتبارى فريق العمل المتواجد في اربيل من مخرجين بينهم الزميل فريد الربيعي والمراسل عدي حاتم وبقية التشكيلة في رصد كل شاردة وواردة لنقلها مباشرة للمشاهدين فضلا عن التغطية الحصرية لمباريات النسخة الحالية من ملعبي كربلاء واربيل .

موفد الصباح

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