مقتل شاب نتيجة شجار عائلي تحول لاستخدام الاسلحة شرقي ديالى

2019/08/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شاب نتيجة شجار عائلي تحول لاستخدام الاسلحة شرقي محافظة ديالى.

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