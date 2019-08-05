خلية الصقور تعتقل اثنين من المطلوبين بحوزتهم مادة مخدرة غربي البصرة

2019/08/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الصقور الأستخبارية، الاثنين، القبض على اثنين من المطلوبين بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الحشيشة المخدرة غربي البصرة.

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