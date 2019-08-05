الجمارك: ضبط عسل النحل في منفذ زرباطية

2019/08/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط عسل النحل مع الأقراص الشمعية الممنوع استيراده في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

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