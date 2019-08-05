بلومبيرغ: الحرب التجارية تكلف العالم 1.2 تريليون دولار

2019/08/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، الاثنين، أن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.2 تريليون دولار.

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